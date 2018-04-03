«صحة الإسكندرية» تعلن حالة مصابي حادث برج العرب

أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة، وقوع حادث تصادم اليوم على طريق البرج الدولي مساكن ك 26 قبل كارفور العروبة أسفر عن إصابة 7 أشخاص.



وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الإعلامي انه تم نقل جميع الحالات إلى مستشفى العامرية العام، وهم:



كيرولس خلف عبده 21 سنة التشخيص الابتدائي اشتباه نزيف بالصدر والبطن وكسر بالساعد الأيمن.



توماس نبيل عطية 21 سنة، التشخيص الابتدائى اشتباه نزيف بالصدر والبطن اشتباه كسر بالكتف والساعد الأيسر.



فؤاد نبيل عطية،21 سنة والتشخيص الابتدائي اشتباه نزيف بالصدر والبطن.



محمد رمضان بهى الدين 20 سنة والتشخيص الابتدائي اشتباه نزيف بالصدر والبطن واشتباه كسر بالكتف الأيمن.



محمد جابر نصر، 30 سنة والتشخيص الابتدائي اشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالصدر والبطن، واشتباه كسر بالكتف والكوع الأيمن.



ميلاد نادى شحاتة 20 سنة والتشخيص الابتدائي اشتباه نزيف بالصدر والبطن.



نبيل غالى ماهر 21 سنة والتشخيص الابتدائي اشتباه نزيف بالصدر والبطن وكدمات متعددة.



وتم حجز جميع الحالات فى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم بالطوارئ.