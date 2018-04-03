بلاغ ضد صحفية بجريدة المصري اليوم

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا ضد آية عبد الله الصحفية بجريدة المصري اليوم.



وقال صبري في بلاغه إن الصحفية آية عبد الله هى المسئولة عن قسم السوشيال في جريدة المصري اليوم، ونشرت إساءة صارخة، عن طريق لفظ سيء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، حيث وجهت إساءة للهيئة الوطنية للانتخابات، عبر نشر صورة لها، وهي تحمل لافتة مكتوب عليها عبارات مسيئة للجنة الوطنية للانتخابات.



وأضاف البلاغ أن ما أقدمت على فعله يدل على أنها لا تستحق الجنسية المصرية، ولا تستحق أن تنتمي لهذا البلد التي كرمت، بذكر اسمها في القرآن الكريم، وأثبتت أنها لا تستحق شرف الانضمام للكلمة والصحافة النزيهة، فلا يصح لصحفي محترم أن يقوم بمثل هذا التصرف، كان يمكنها أن تنتقد، لو كان لديها أي ملاحظات، لكن ليس بهذه الطريقة المبتذلة السيئة.



واختتم البلاغ قائلا وأمام ذلك نلتمس التحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضدها آية عبد الله الصحفية بجريدة المصري اليوم للمحاكمة الجنائية العاجلة.