ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بحوزة عاطل بالفيوم

نجح رجال مكافحة المخدرات بالفيوم بالتعاون والتنسيق مع وحدة مباحث مركز أطسا في إلقاء القبض على عاطل احترف تجارة المخدرات وتخصص في ترويج أقراص الترامادول المخدرة.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارًا من اللواء حسام فوزي مدير المباحث، يفيد ورود معلومات لضباط مكتب مكافحة المخدرات عن قيام "ربيع ع."، 22 سنة، بالاتجار في الحبوب المخدرة على نطاق واسع.



وعلى الفور أصدر مدير الأمن توجيهاته بسرعة ضبط المتهم متلبسا، فتم التنسيق مع وحدة مباحث أطسا وتقنين الإجراءات القانونية وأعداد كمين للمتهم أسفر عن ضبطه وبحيازته 640 قرصا من حبوب الترامادول المخدر ومبلغ مالي من متحصلات البيع.



تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر رقم 2134 إداري مركز اطسا، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.