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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:40 ص

مسؤول كويتي: الإسراع في تسليم جثامين المصريين ضحايا حادث «الأرتال»

صوره من الحدث
صوره من الحدث
dostor.org/2115256

قال مصدر كويتي مسئول، إن وزارة الداخلية الكويتية، اتخذت العديد من الإجراءات، للإسراع في تسليم جثامين المصريين الخمسة، الذين لقوا مصرعهم ضمن 15 شخصا، في الحادث المروري المروع الذي وقع على طريق "الأرتال" أول أمس الأحد.

وأضاف المصدر - في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء - أن رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، وجه الأجهزة الأمنية المعنية، بضرورة إنهاء إجراءات جميع ضحايا الحادث بشكل سريع، وتسليم جثامينهم إلى ذويهم في البلاد، أو إلى ممثلي سفاراتهم في الكويت.

وكانت شركة نفط الكويت، قد أعلنت أول أمس الأحد، مصرع 15 عاملا، في حادث تصادم حافلتين تابعتين لها، تقلان عددا من موظفي شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان، ينتمون إلى الجنسيات الهندية والمصرية والباكستانية، مشيرة إلى أنهم سبعة هنود، وخمسة مصريين، وثلاثة باكستانيين.

ومن جانبها، أكدت شركة الكويت للتأمين، التزامها بتعويضات الحادث المروري المروع.. وقال سامي شريف الرئيس التنفيذي للشركة - في بيان صحفي - نحن المؤمنون لشركة برقان للحفريات التابع لها ضحايا الحادث المروع، وأنها في إطار دورها، كواحدة من كبرى شركات التأمين بالبلاد من حيث الوضع السوقي والملاءة المالية، تؤكد التزامها بالوقوف وراء عملائها، والتقيد باحترام عقود التأمين المبرمة بينها وبينهم.

وأشار إلى أن الشركة لديها ملاءة مالية تجعلها قادرة على تغطية التعويضات بكل أحجامها، دون أن تؤثر على وضعها المالي، مضيفا أن هذا الأمر جعل الشركة الخيار الأول لمعظم الشركات الكبرى، بحكم قدرتها على دفع التعويضات في حالات الحوادث، إضافة إلى حماية الشركة المؤمن عليها من المخاطر المالية، أو المخاطر التي قد تحدث في المشروعات.

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