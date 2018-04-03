القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:39 ص

كثافات مرورية بمحاور وميادين الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2115255

شهدت محاور وميادين الجيزة كثافات مرورية بسبب زيادة الأحمال منها أعلى كوبري أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة ويفضل كوبري الجلاء بديل مروري كما ظهرت كثافات أعلى كوبري عباس للمتجه إلى القاهرة بسبب منطقة المدارس.

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو بسبب مجمع مدارس الزمالك وظهرت كثافات مرتفعة بمحور صفط اللبن ومنطقة محيط جامعة القاهرة، وأيضا تظهر بعض الكثافات أعلى كوبري الجيزة فى الاتجاه المؤدى لمستشفى الرمد.

وظهرت كثافات متحركة بشارع السودان أمام القادم من فيصل وميدان الجيزة إلى محطة مترو جامعة القاهرة وأمام المتجه من الدائري حتى منطقة الجامعة بالتزامن مع توجه الطلاب إلى المدارس وكذلك الأمر بمنطقة ميدان الجامعة وبمحيط أعمال نفق النهضة.

كما ظهرت كثافات مرورية فى شارع الهرم، لذلك يفضل شارع فيصل كبديل جيد، كما ظهرت كثافات بميدان الرماية بسبب وجود مجمع مدارس بطريق الفيوم الصحراوي.

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