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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:29 ص

«البنا» يقرر إرسال قوافل بيطرية لخدمة صغار المربين بالفيوم

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
عبد الناصر محمد
dostor.org/2115251

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إرسال قوافل بيطرية تضم أطباء بيطريين وباحثين متخصصين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية لتقديم خدماتها المختلفة لصغار المربين بالقرى المختلفة بمحافظة الفيوم بالمجان، ولمدة أسبوع كامل، ضمن أعمال الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار المربيين التي أطلقتها الوزارة.

وتشمل أعمال القوافل البيطرية والإرشادية، تنظيم ندوات توعوية وإرشادية، وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة مهارات الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية بقرى المحافظة، فضلًا عن التواصل المباشر مع المربيين وخاصة المربي الصغير للتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها فورًا.

ووجه وزير الزراعة القوافل بنقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، فضلًا عن تقديم خدماتها من الكشف والفحص والتحصين، وإجراء الجراحات للماشية، والتلقيح الاصطناعي، والتحسين الوراثي.

وشدد على ضرورة أن تغطي القوافل كافة أنحاء المحافظة بالكامل، والتواصل المباشر مع المزارعين والمربيين، في التجمعات المختلفة، وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا، والتي تفتقد للخدمات البيطرية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على تحقيق تنمية حقيقية في محافظات صعيد مصر، ورفع مستوى معيشة أبناءه ورفع العبء عن كاهلهم.

وأكد البنا ان تلك القوافل مستمرة لتنفيذ أعمالها وتغطية كافة محافظات الجمهورية لدعم فلاحي ومزارعي ومربي مصر والوصول إليهم ونقل المعرفة لهم، مشيرًا الى ان ذلك يعد أيضًا واجبًا قوميًا من أجل تنمية الثروة الحيوانية في مصر، من خلال التركيز على دعم المربي الصغير.

ومن المقرر ان تشمل أعمال القوافل عقد ندوة ارشادية مكبرة يحضرها الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين ولفيف من مربيي الثروة الحيوانية، ضمن أعمال البرنامج التدريبي للأطباء البيطريين، للتعرف على طرق التربية والتغذية والعلاج البيطري للماشية.

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