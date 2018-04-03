القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:29 ص

اليوم.. «التضامن» توقع بروتوكولات لتفعيل مشروطيه «تكافل»

غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
dostor.org/2115250

توقع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بروتوكولات تعاون مع كلا من الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف بشأن تفعيل تطبيق مشروطية برنامج تكافل.

وتهدف مشروطية برنامج تكافل إلى زيادة نسب التردُّد على الوحدات الصحيَّة أو أماكن تقديم الخدمات الصحيَّة بوجهٍ عام، والتأكيد من سلوكيَّات وممارسات أُسس الرعاية الصحيَّة الأوليَّة للأسر بشكل عام، وبصفة خاصة الأمهات الحوامل وحديثي الولادة وللأطفال من الميلاد وحتَّى سن السادسة.

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