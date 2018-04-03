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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:20 ص

طرد السفراء.. أقصى درجات العقاب الدبلوماسي

طرد السفراء.. أقصى
ألفت الكحلي
dostor.org/2115248

"حرب دبلوماسية".. هكذا وصف مراقبون ردود الفعل الأمريكية والأوروبية في أعقاب إعلان بريطانيا تورط روسيا في الهجوم بغاز للأعصاب على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، حيث توالت ردود الفعل، تضامنًا مع لندن، بطرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس في الدول المختلفة، الأمر الذي دفع موسكو للرد بالمثل على تلك الخطوة.

ويُعد "طرد الدبلوماسيين" هو أقصى درجات العقاب الدبلوماسي، التي قد تبدأ بمجرد "استدعاء" السفراء، وهو ما يعني إبلاغ رسالة احتجاج أو توضيح لأمر ما أغضب البلد المضيف.

وفي هذا الشأن، ينص البند التاسع من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية على أنه: "يحق للدولة المستقبلة، في أي وقت ومن دون تقديم المبررات لقرارها، إخطار الدولة المرسِلة بأنها تعتبر رأس بعثتها الدبلوماسية، ممثلًا في السفير، أو أيًا من أفراد طاقم الدبلوماسيين في سفارتها أو آخرين عاملين فيها بأنه شخص غير مرغوب فيه"، وبالتالي فإنه يتعين على الدولة المُرسلة سحب الشخص المسمَّى، وإنهاء خدمته في بعثتها الدبلوماسية، فيما جرى العرف الدبلوماسي على منح الشخص الدبلوماسي المطرود 72 ساعة للمغادرة.

على الجانب الآخر، قد يأتي طرد الدبلوماسيين ردًا من الدولة المرسِلة على طرد دبلوماسييها في الدولة المضيفة، وهي الحالة التي تعرف بـ "الانتقام" أو "الرد بالمثل".

وفيما يُعد طرد الدبلوماسيين هو أقصى درجات العقاب الدبلوماسي، إلا أن لهذا الإجراء أيضًا مراحله المختلفة، حيث أن طرد دبلوماسيين عاديين، هو أقل حدة من طرد سفير الدولة نفسه، فيما تنقسم احتمالات نتائج طرد الدبلوماسيين إلى احتمالين الأول هو طرد كافة الدبلوماسيين وإغلاق مقر البعثة الدبلوماسية والآخر، طرد العدد الأكبر من الدبلوماسيين بما يعرف بـ "تقليص" البعثة الدبلوماسية"، بمعنى استمرارها أداء مهامها الدبلوماسية ولكن بعدد أقل من موظفيها.

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