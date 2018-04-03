القواسمة: لابد من موقف عربي مشترك لمواجهة تمرير «صفقة القرن»

صرح أسامة القواسمة، القيادي الفلسطيني وعضو المكتب الثوري لحركة فتح، بأن ما حدث في "يوم الأرض" هو محاولة لاستخدام واستغلال قرار ترامب المتعلق باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وقطع المساعدات عن الأنروا لتركيع الشعب الفلسطيني ميدانيًا، لافتًا إلى أن القتل والمجازر التي ارتكبت في غزة، وراح ضحيتها 17 فلسطينيا، تعد "إعدامات ميدانية" لمقاومة شعبية سلمية، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات الإسرائيلية ترسل رسالة واضحة للعالم بأنه بعد القرارات السياسية الامريكية لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي مظاهرة سلمية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تركيع الشعب الفلسطيني لتمرير صفقة القرن التي تريدها أمريكا.



وتابع القواسمة، في تصريحات لـ "الدستور"، أن هناك ثقة بأن الدول العربية ستتخذ الخطوات المناسبة على المستوى الدولي والسياسي والقانوني، والرفض الواضح لمحاولات ابتزاز الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه يجب تنسيق المواقف العربية خاصة المصرية والأردنية مع الجهود السعودية قبيل القمة العربية، للخروج بموقف عربي واحد يتعلق بالتأكيد والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، ودعم موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن أمام هذه الهجمة الأمريكية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على اعتبار القدس هي العاصمة الأبدية والوحيدة لدولة فلسطين، ولا حل ولا استقرار دون القدس.



ولفت القيادي الفلسطيني إلى أنه يجب العمل على بلورة موقف عربي مشترك للحديث مع الولايات المتحدة ومع الغرب، من أجل وجود مرجعية متعددة الأطراف لعملية السلام، أو أي مؤتمر قد يعقد في المستقبل، أو أي رعاية يمكن تبنيها من قبل المجتمع الدولي، بحيث تكون الولايات المتحدة جزءًا من هذه العملية وليس الراعي الحصري لها باعتبارها طرفًا وليس وسيطًا.