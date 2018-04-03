اليوم.. «والى» تفتتح حضانة دامجة للأطفال ذوى الإعاقة

تفتتح غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مركز رعاية أطفال التوحد والحضانة الدامجة بالمطرية على مساحة 1000 متر تقريبًا.



كما تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي الحضانة الدامجة بالمركز والمقامة على مساحة 300 متر، وتعمل الحضانة على تدريب الطفل للتفاعل مع الآخرين وتنمية قدراته العقلية من حيث التذكر والفهم والإدراك، حيث تم تجهيزها على أحدث الأساليب العلمية والتربوية مع إتاحة 20% من الأماكن للأطفال ذوى الإعاقة.