«مرسى»: التعاون مع الوطنية للانتخابات أزال عقبات التصويت

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بالشكر والتقدير، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، وجميع أعضائها من قضاة مصر الشرفاء، على التعاون المثمر خلال الانتخابات الرئاسية.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن هذا التعاون ساهم بصورة كبيرة فى تذليل جميع العقبات التى واجهت المرأة المصرية خلال عملية التصويت، مؤكدة سعادتها بمساندة الهيئة وإدراكها للدور المهم للمرأة المصرية التى تمثل 49% من الكتلة التصويتية فى قواعد بيانات الناخبين.



كما أشادت رئيسة المجلس بالجهود العظيمة التى قامت بها الهيئة، للخروج بالانتخابات الرئاسية بهذه الصورة المشرفة واللائقة بمكانة مصر، خاصة أنها تعتبر أول انتخابات تشرف عليها الهيئة التى تعتبر أول هيئة مستقلة بعد قرار تشكيلها.