«57357» تضاء باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحد

شاركت مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357 في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، مساء أمس، حيث تم تسليط الضوء الأزرق على المبنى بشكل كامل.



وتشارك 57357 في هذا الحدث للعام الثالث على التوالي، في إطار اهتمام المستشفى بمرض التوحد لدى الأطفال، الذي يتسبب في مضاعفات خطيرة لهم.



وتحتفل مؤسسات دولية ومحلية في 2 أبريل من كل عام، بـ«اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد»، الذي أقرته الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2007، للتعريف بهذا المرض والتوعية بشأنه.



وترفع الأمم المتحدة هذا العام شعار «تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد»، إذ يركز الاحتفال على أهمية تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد.



مرض التوحد هو حالة عصبية تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، ينتج عنه ضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة، وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن طفلا من بين كل 160 طفلا مصاب بالتوحد، وحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن 1% من سكان العالم مصابون بالتوحد، أي حوالي 70 مليون شخص، والذكور معرضون للإصابة بالتوحد أكثر من الإناث بمعدل 4 أضعاف.