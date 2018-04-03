«فض رابعة وأحداث أطفيح».. أبرز محاكمات اليوم

محاكمة "بديع" و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة"



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و732 آخرين في اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة".



وكانت النيابة أحالت المتهمين محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد شوكان وآخرين للمحاكمة الجنائية وأسندت إليهم عدة اتهامات أهمها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.





إعادة إجراءات محاكمة 27 متهمًا بـ"أحداث أطفيح"



تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 27 متهمًا، قاموا باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران فيه والتعدي علي قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".



وكانت المحكمة قد سبق وأصدرت عليهم وآخرين، 55 متهما، حكما غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتم القبض على 27 منهم، وأعيدت إجراءات محاكمتهم أمام هذه المحكمة.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.





إعادة محاكمة 42 متهمًا في "اقتحام قسم مطاي"



تنظر محكمة جنايات المنيا، جلسات إعادة محاكمة 42 متهما من عناصر تنظيم الإخوان في أحداث اقتحام قسم شرطة مطاي.



وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين في القضية- وهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية- إلى محكمة جنايات المنيا، بعدما أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم لجرائم قتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز.





محاكمة 89 متهمًا في "حرق سيارات الشرطة" بالإسماعيلية



تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 89 متهمًا في قضية حرق وإتلاف سيارات رجال الشرطة بالإسماعيلية.



ويواجه المتهمون اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية.

وتوضح أوراق القضية أن المتهمين قاموا بتكوين خلية أسموها الخلايا العنقودية "ولع" لإتلاف سيارات رجال الشرطة والأمن والقيام بأعمال عنف وإرهاب رجال الأمن والمواطنين وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة لرجال الشرطة والقضاء ومقهى في مدينة الإسماعيلية خلال عام 2013 مستخدمين المواد الملتهبة والمفرقعات المحظور حيازتها قانونًا.