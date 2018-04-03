الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:46 ص
حظك اليوم.. برج العذراء: تتعرف إلى نصفك الآخر
dostor.org/2115230
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:
مهنيًا:
الأضواء مُسلّطة عليك وعلى تصرّفاتك وأحاديثك وتَعاملك إن كان في العمل أو في المجتمع. تشعر بوجوب الحذر داخل محيطك المهني.
عاطفيًا:
يطرأ تقدُّم على أمورك العاطفية، فقد تتعرف إلى نصفك الآخر خلال حفل ما أو من خلال دعوة إلى مُناسَبة، فيبعث فيك الثقة مجددًا.
صحيًا:
عليك الانتباه إلى عدم الإكثار من الطعام الدسم لئلا تصبح البدانة عبئًا على وضعك الصحي.