حظك اليوم.. برج العذراء: تتعرف إلى نصفك الآخر

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا:

الأضواء مُسلّطة عليك وعلى تصرّفاتك وأحاديثك وتَعاملك إن كان في العمل أو في المجتمع. تشعر بوجوب الحذر داخل محيطك المهني.



عاطفيًا:

يطرأ تقدُّم على أمورك العاطفية، فقد تتعرف إلى نصفك الآخر خلال حفل ما أو من خلال دعوة إلى مُناسَبة، فيبعث فيك الثقة مجددًا.



صحيًا:

عليك الانتباه إلى عدم الإكثار من الطعام الدسم لئلا تصبح البدانة عبئًا على وضعك الصحي.