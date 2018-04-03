الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:43 ص
حظك اليوم.. برج السرطان: علاقة مميزة يمكن أن تتحول إلى حب
dostor.org/2115227
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا:
لا تضع في الاعتبار مشكلة مع أحد الزملاء تعرضت لها أخيرًا، واعلم أنها مجرد عقبة بسيطة تزول قريبًا.
عاطفيًا:
وجود أشخاص يدعمونك عاطفيًا يولد بينك وبين أحدهم علاقة مميزة يمكن أن تتحول إلى حب.
صحيًا:
أنت معرّض للإصابة بالتعب نتيجة الانهماك المتواصل في العمل، لذا عليك أن تنال قسطًا وافيًا من النوم وتناول المغذيات.