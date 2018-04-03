حظك اليوم.. برج السرطان: علاقة مميزة يمكن أن تتحول إلى حب

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا:

لا تضع في الاعتبار مشكلة مع أحد الزملاء تعرضت لها أخيرًا، واعلم أنها مجرد عقبة بسيطة تزول قريبًا.



عاطفيًا:

وجود أشخاص يدعمونك عاطفيًا يولد بينك وبين أحدهم علاقة مميزة يمكن أن تتحول إلى حب.



صحيًا:

أنت معرّض للإصابة بالتعب نتيجة الانهماك المتواصل في العمل، لذا عليك أن تنال قسطًا وافيًا من النوم وتناول المغذيات.