«شباب مصر» يطالب بمشروع قومى لتوظيف القدرات

طالب حزب شباب مصر بمشروع قومي لتوظيف قدرات الشباب فى مختلف قرى ونجوع مصر ووضع خطة عاجلة للتصدي للحرب الإلكترونية والإعلامية الموجهة ضد الدولة.



وأرسل الدكتور أحمد عبدالهادى، رئيس حزب شباب مصر منسق عام حملة معك من أجل مصر، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم قدم فيها التهنئة له بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، وقال فى نص البرقية: باسمي واسم أعضاء وقيادات حزب شباب مصر ممن يمثلون شباب القرى والنجوع فى مختلف محافظات مصر أرسل لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة فوز مصر بكم لفترة رئاسية ثانية فى لحظات حرجة يمر بها الوطن ويحتاج لكل المخلصين للدفاع عنه.



وأعلن عبدالهادى فى برقيته عن وقوف كل الشباب فى حزب شباب مصر خلفه صفا واحدا، مؤكدا أن شباب الحزب أسسوا حملة «معك من أجل مصر» داخل الحزب التى عقدت عشرات المؤتمرات الجماهيرية فى الكثير من المحافظات لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية رغم قلة الإمكانيات التى يعانون منها.



وأعرب عن أمله فى إتاحة مساحة لهؤلاء الشباب وكل شباب مصر خلال المرحلة القادمة عبر مشروع قومى يستوعب قدراتهم، خاصة أنهم كانوا أول المدافعين عن الوطن فى لحظات الخطر، ووضع خطة عمل عاجلة لتوظيف قدراتهم للتصدي للحرب الإلكترونية والإعلامية التى تواجهها مصر عالميا.