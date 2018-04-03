برلماني يقدم طلب إحاطة لرئيس الوزراء لحصر العقارات الآيلة للسقوط

تقدم أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بخصوص حصر العقارات الآيلة للسقوط بالدولة.



وأشار عبد الواحد، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه المباني أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا على أرواح كثير من المواطنين، خاصة بعد أن زاد عددها حتى وصل إلى أكثر من 4 ملايين مبنى على مستوى الجمهورية.



وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن قيام محافظ القاهرة بإصدار تعليمات لحصر العقارات القديمة والمتهالكة والآيلة للسقوط، يجعلنا نتساءل متى ستنتهي مصر من حصر أعداد العقارات المتهالكة والمخالفة والآيلة للسقوط؟، وما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الآن تجاه العقارات التي تم مسحها وتم التأكد من عدم أهلية للسكن؟، وهل قامت الحكومة بتشكيل لجنة هندسية موسعة لتقوم بعمل مسح شامل ومعاينة لجميع العقارات المخالفة والآيلة للسقوط؟.



وطالب عضو مجلس النواب، جميع محافظي مصر بالعمل على وضع خطة لمسح جميع المباني الموجودة داخل محافظاتهم ورصد كل العقارات المخالفة والقديمة أو المتهالكة والتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه وإتباع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث جديدة.