القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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07:56 ص

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الأبراج اليوم
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:40 ص

حظك اليوم.. برج الثور: استعد لمواجهة مشكلات جديدة

برج الثور
برج الثور
dostor.org/2115223

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا:
يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل، لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.

عاطفيًا:
في حياتك الخاصة، تحتاج إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها، واكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدي.

صحيًا:
أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك، فحافظ على هذا الوضع قدر الإمكان.

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