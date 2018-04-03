حظك اليوم.. برج الثور: استعد لمواجهة مشكلات جديدة

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا:

يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل، لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.



عاطفيًا:

في حياتك الخاصة، تحتاج إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها، واكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدي.



صحيًا:

أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك، فحافظ على هذا الوضع قدر الإمكان.