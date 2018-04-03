الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:40 ص
حظك اليوم.. برج الثور: استعد لمواجهة مشكلات جديدة
dostor.org/2115223
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا:
يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل، لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.
عاطفيًا:
في حياتك الخاصة، تحتاج إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها، واكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدي.
صحيًا:
أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك، فحافظ على هذا الوضع قدر الإمكان.