«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين والنصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

وسط الدلتا 15 26

الإسكندرية 09 22

بلطيم 12 22

مطروح 15 21

السلوم 12 20

سيوة 11 25

بورسعيد 16 21

دمياط 15 21

العريش 14 22

رفح 13 21

الإسماعيلية 13 26

السويس 12 27

رأس سدر 14 27

نخل 13 26

نويبع 21 28

طابا 20 28

كاترين 08 26

الطور 18 26

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 18 30

مرسى علم 20 30

الفيوم 12 27

بني سويف 13 27

المنيا 13 28

أسيوط 14 30

سوهاج 13 32

قنا 14 35

الأقصر 16 36

أسوان 16 36

أبوسمبل 15 35

الوادي الجديد 14 33

شلاتين 19 30

أبو رماد 20 28

رأس حدربة 21 29

حلايب 21 28