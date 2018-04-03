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القبلة
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:50 ص

«المفتى»: الطهارة لسجود الشكر غير ملزمة

الدكتور شوقي إبراهيم
الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2115204

قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا السجود للشكر دون طهارة، كما ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء المعتبرين، والأولى وبه تمام السُنَّة أن تكون متوضئًا مسقبلًا القبلة ما أمكن، وأن تنوي وتكبر، ثم تنزل ساجدًا وتسلم؛ خروجًا من الخلاف.

وجاءت فتوي علام ردًا علي سؤال يقول: «أعمل لاعبًا في فريق لكرة القدم، ويُنعم الله علي أحيانًا بإحراز هدف لفريقي؛ فلا يسعني إلا أن أسجد شكرًا لله وأنا في مكاني هذا، وأكون غير متوضئ في هذه الحال؛ فهل يجوز لي ذلك أم لا؟».

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