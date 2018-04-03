القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:43 ص

اليوم.. محاكمة 42 متهمًا فى «اقتحام قسم مطاى»

أرشيفية
أرشيفية
dostor.org/2115203

تنظر محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 42 متهما من عناصر تنظيم الإخوان في أحداث اقتحام قسم شرطة مطاي.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين في القضية- وهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية- إلى محكمة جنايات المنيا، بعدما أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم لجرائم قتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين– وغيرهم– ارتكبوا تلك الجرائم، انتقاما من قيام أجهزة الدولة بفض الاعتصامين المسلحين برابعة والنهضة، وذلك وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة أدلة دامغة ومتعددة تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة تظهر وقائع القتل والتخريب والعنف، وشهادة الشهود، إلى جانب التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية.

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