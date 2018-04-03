القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:39 ص

اليوم.. محاكمة 89 متهمًا فى حرق سيارات الشرطة بالإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية
dostor.org/2115202

تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 89 متهمًا في قضية حرق وإتلاف سيارات رجال الشرطة بالإسماعيلية.

ويواجه المتهمون اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية.

وتوضح أوراق القضية أن المتهمين قاموا بتكوين خلية أسموها الخلايا العنقودية «ولع» لإتلاف سيارات رجال الشرطة والأمن، والقيام بأعمال عنف وإرهاب رجال الأمن والمواطنين، وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة لرجال الشرطة والقضاء، ومقهى في مدينة الإسماعيلية خلال عام 2013 مستخدمين المواد الملتهبة والمفرقعات المحظور حيازتها قانونًا.

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