اليوم.. محاكمة «مستريحة حلوان» بتهمة توظيف الأموال

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة «مستريحة حلوان» بتهمة توظيف الأموال.



كانت مباحث الأموال العامة بالقاهرة ألقت القبض على «رانيا. م. ر» 35 سنة؛ لاتهامها بتوظيف الأموال، والنصب على المواطنين في مبلغ 10 ملايين و350 ألف جنيه.



البداية كانت بتلقّي قسم شرطة المعصرة عدة بلاغات من المواطنين بقيام المتهمة بالنصب عليهم وجمع أموال طائلة بلغت 10 ملايين جنيه، وحينما طالبوها بمستحقاتهم تهربت منهم.