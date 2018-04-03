الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:28 ص
اليوم.. استئناف دعوى تمكين مرشح الرئاسة من عرض برنامجه فى القنوات
dostor.org/2115199
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، دعوى تمكين مرشح الرئاسة من عرض برنامجه في القنوات الإعلامية.
وحملت الدعوى المقامة من طارق إمام رقم ١٩٠٧٥ لسنة ٧٢ قضائية، وطالبت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بوقف القرارات المانعة للمرشح بإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه على القنوات الإعلامية ليستطيع من خلالها تعريف جمهوره بمضمون برنامجه.