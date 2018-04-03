اليوم.. نظر 14 دعوى من أصحاب شركات سياحية لوقف فرض رسوم على العمرة

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، نظر 14 دعوى أقامها أصحاب شركات سياحية، التي تطالب بوقف تنفيذ وزارة السياحة بفرض رسوم على أداء العمرة، إذا كان اعتمر في الثلاثة سنوات الماضية، أو اعتمر مرتين في عام واحد.



وكان عدد من أصحاب شركات السياحة أقاموا دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لبطلان قرارات وزارة السياحة، الذي يضر بهم، وضمت المحكمة الدعاوى مع بعضها البعض ليصدر بشأنهم قرار واحد.

