ميلشيا الحوثى تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

فرضت جماعة الحوثي حراسة من مسلحيها علی منزل أحمد الصوفي السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح، في العاصمة صنعاء، بعد اقتحامه واختطاف حارس المنزل واقتياده إلى جهة مجهولة.



وبحسب موقع «اليمني اليوم» فإن ذلك تمهيدا لمصادرة المنزل، ناقلا عن مصادره أن عناصر حوثية بقيادة مشرف منطقة بني مطر المدعو ابو يوسف، اقتحمت المنزل وقامت بنهب جميع محتوياته، عقب اختطاف حارسه واقتياده إلى جهة مجهولة.