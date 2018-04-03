قريبًا.. الأعمال الكاملة للشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد بـ«العربية»

تصدر قريبًا عن منشورات المتوسط بميلانو إيطاليا٬ الترجمة العربية٬ للأعمال الكاملة للشاعرة الإيرانية، فروغ فرخزاد، وترجمها من الفارسية٬ محمد أمين الكرخي.



يشار إلي أن فروغ فرخزاد، صدر لها ديوان «الأسيرة» عام 1967، ثم «حائط»٬ «عصيان»٬ «ولادة أخرى».



وعملت فروغ قبل وفاتها عن 32 سنة في إعداد وتصوير وتمثيل عدد مِن الأفلام؛ منها: «البحر»٬ «الخطوبة»٬ «الماء والحر»٬ «المنزل المظلم»؛ والأخير كان عن إحدى مستعمرات مرضى الجذام٬ وفاز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان «أوبرهاوزن» في ألمانيا الغربية.