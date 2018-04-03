الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:51 ص
«القانون الفرنسى فى تحدى الإرهاب» بالمعهد الثقافى الفرنسى
نضال ممدوح
dostor.org/2115192
يقيم المعهد الثقافي الفرنسي٬ ندوة بعنوان «القانون الفرنسي فى تحدي الإرهاب» يتحدث فيها مدير معهد القانون والاقتصاد بجامعة باريس فريدريك ديبوف، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.
يشار إلى أن «ديبوف» أستاذ في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية ومدير مشارك ماستر قانون واستراتيجيات الأمن، وهو أيضا عضو مجلس إدارة المعهد القومي للدراسات العليا للأمن والعدالة (INHESJ)، ومحاضر في المدرسة الوطنية العليا للشرطة ومدرسة ضباط الشرطة الوطنية.