موانئ دبى العالمية تحدث فارقًا إيجابيًا كبيرًا فى «بربرة»

ثمّن وزير خارجية الصومال، الدكتور سعد علي شيري، الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة في بلاده، مشيرًا إلى أن تغييرًا كبيرًا أحدثته هيئة موانئ دبي في مدينة بربرة، في أعقاب توقيع اتفاقية تطوير الميناء وإنشاء منطقة اقتصادية حرة.



وقال شيري لصحيفة «البيان» الإماراتية، اليوم الثلاثاء: إن المشروعات الإماراتية في جمهورية أرض الصومال، أحدثت فارقًا إيجابيًا كبيرًا في المناطق التي تعمل فيها، مؤكدًا أن نهضة عمرانية واقتصادية واسعة تحققت منذ دخول موانئ دبي في مدينة بربرة.



وتوقع أن تشهد العلاقات مع الإمارات تطورًا متواصلًا بعد اكتمال ميناء ومطار بربرة، مع بدء تسيير رحلات نقل جوي، لكل من شركة فلاي دبي والعربية للطيران.