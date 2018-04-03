نيللى كريم تكشف حقيقة عودتها لزوجها السابق

نفت النجمة نيللي كريم ما نشرته مجلة لبنانية مؤخرا، بخصوص عودتها لزوجها السابق هاني أبو النجا خبير التغذية، واستعدادهما لإقامة حفل كبير خلال الأيام القادمة لهذه المناسبة.



وقالت نيللي في بيان صحفي: ما تم نشره غير صحيح، ولا يمت للواقع بصلة، مؤكدة أن علاقتها بزوجها السابق منقطعة تماما منذ أن تم الانفصال في 2015.



وقالت نيللي إن ما نشرته إحدى المجلات اللبنانية في هذا الشأن، ليس له علاقة بالمهنية والمصداقية الصحفية، كما أنه يتنافي مع كل المعايير الأخلاقية خاصة بعد أن قامت المجلة بنشر تصريحات علي لساني لم أدلي بها.



وأكدت نيللي أنها تواصل حاليا تصوير مشاهد مسلسلها «اختفاء» المقرر عرضه في رمضان المقبل.