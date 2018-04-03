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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:03 ص

فيديو.. لطيفة تهدى المصريين أغنية «آمين» بعد فوز السيسى بالرئاسة

لطيفة
لطيفة
هادى كرم
dostor.org/2115185

أطلقت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية أغنية وطنية مصورة للنجمة التونسية لطيفة بعنوان «آمين» عبر موقع «يوتيوب» الخاص بوزارة الدفاع.

جاء كليب «آمين» بما يحمله من كلمات الأمل والبهحة والثقة في استجابة رب العالمين لدعاء المصريين لرفعة وحفظ «أم الدنيا» متوافقا مع احتفالات الشعب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية دستورية ثانية.

أغنية «آمين» للنجمة التونسية لطيفة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، كلمات محمد البوغة، لحن محمد عبد المنعم، توزيع أحمد عادل، مهندس صوت ياسر أنور، جيتار مصطفى أصلان، باص جيتار د.احمد رجب، تصوير محمود الشربيني وإسلام أحمد.

ويقول مطلع الأغنية «ادعو لرب السما والعرش قولو أمين.. عيدوا وزيدو الدعا للمولى يا مصريين.. قادر سبحانه يقوينا يجبر بخاطرنا ويحمينا.. تفضل مصر كبيرة وعالية ليوم الدين».

على جانب آخر تستعد لطيفة لمشاركة الميجا ستار عمرو دياب إحياء حفلا غنائيا لصالح صندوق تحيا مصر بفندق الماسة يوم 12 أبريل الجاري.


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