قوات الشرعية فى اليمن تجبر ميلشيا الحوثى على الهروب نحو صعدة

أفادت «سكاي نيوز» عربية، اليوم الثلاثاء، بأن هزائم ميليشيات الحوثي مؤخرا في صعدة وتعز وجبهة الساحل الغربي، تسببت في إرباك حساباتهم العسكرية، فأجبرت قياداتهم العسكرية من الصف الأول على الانتقال إلى صعدة لتدارك الموقف هناك والاستنجاد بالقبائل للدفاع عن معقلهم الرئيسي.



وأوضحت في تقريرها، الذي حمل عنوان «الشرعية تتقدم في 4 محاور والحوثيون يهرولون إلى صعدة»، أنه مع تقدم قوات الشرعية في محاور (البقع، ومندبة، ومديريتي رازح والظاهر)، اضطرت قياداتها العسكرية من الصف الأول وأبرزهم رئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، بالإضافة إلى المسؤول العسكري للحوثيين أبو علي الحاكم إلى الانتقال من الساحل الغربي إلى صعدة في محاولة لتدارك الأمر.



ولفتت الشبكة الإخبارية، إلى أنه مع وصول تلك القيادات الحوثية لجأت إلى الاستنجاد بالقبائل للدفاع عن صعدة، حيث يختبئ زعيم ميليشيات طهران في اليمن عبدالملك الحوثي.