دار «رؤية» تطرح النسخة العربية من كتاب «الحوكمة»

صدرت مؤخرا عن دار رؤية للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "الحوكمة Governmentality" من تأليف كريس باركر٬ ترجمة جمال بلقاسم.



ومفهوم "الحوكمة" مستمد من أعمال فوكو؛ حيث يرى أنها تدل على شكل من أشكال التنظيم الذي يشمل كامل النظام الاجتماعي، ومن خلالها يصبح السكان خاضعين لنظم بيروقراطية وأساليب تأديبية مُتَعَدِّدة.



ويرى "فوكو" أن "الحوكمة" تشتمل على الإجراءات المؤسساتية وحسابات الحكومة التي تسمح بممارسة السلطة على السكان باستخدام الاقتصاد السياسي كشكل من أشكال المعرفة جنبًا إلى جنب مع أجهزة الأمن، كما تشير "الحوكمة" إلى المؤسسات والإجراءات والتحليلاًت والحسابات والأجهزة الحكومية وأشكال المعرفة المكونة لسلوك الانعكاس الذاتي والكفاءات الإيتيقية.



وبينما ترتبط "الحوكمة" بالدولة، فإنها يجب أن تفهم كذلك بالمعنى الأوسع للتنظيم الذي يعم كامل النظام الاجتماعي. أو كما يفضِّل فوكو أن يفهمها، بأنها ضَبْطُ المجتمعات بحيث يصبح السكان خاضعين لنظم بيروقراطية وصيغ تأديبية، و"الحوكمة" جانب من جوانب الخاصية الشّعْرية للسلطة. بمعنى أن تَعَدُّد علاقات القوة لا يكون مُمَرْكَزًا في نقطة واحدة بل مفرّقًا، وهذا يشمل صيغ التنظيم التي تشتغل من خلال الطب، التربية، الإصلاح الاجتماعي، الديمغرافيا، علم الجريمة، التي من خلالها يصنف السكان وينظمون كمجموعات مُتَحَكَّمٌ فيها، وهنا تعتبر الدولة مجموعة عرضية من المؤسسات والأجهزة المتصارعة أحيانًا مع المكتب (Bureau): كتكنولوجيا للعيش مستقلة منظمة حول كليات الدولة ومالكة لصيغها التي توجه بها الحياة.