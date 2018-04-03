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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:41 ص

حبس متهمين لانتحالهما صفة رجلى شرطة فى بولاق

حبس متهمين لانتحالهما
متابعات
dostor.org/2115181

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بانتحال صفة رجلي شرطة بمنطقة بولاق أبو العلا للاستيلاء على أموال المواطنين.

وكانت البداية بمرور قوات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، وأثناء ذلك تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص من داخل السيارة رقم «ق.ر.ص 6938» ماركة «هيونداى فيرنا»، وباستيقاف السيارة تمكن من ضبط مستقليها، وهما «إسماعيل. م. إ»، 71 سنة، سبق اتهامه فى 78 قضية، و«كريم. ج. س»، 34 سنة، عاطل، وبصحبتهما المجني عليه «خالد. خ. ه»، 55 عامًا، سوداني الجنسية.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على المضبوطات «جواز سفر خاص بالمجنى عليه، 8000 جنيه، مظروف داخله بعض قصاصات الجرائد»، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه أثناء سيره بميدان عماد الدين فى الموسكى، فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه مدعيان أنهما من رجال الشرطة واصطحباه داخل السيارة، واستوليا على المبلغ المالي وجواز السفر المضبوطين، ووضعاها داخل مظروف، واستبداله بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد، وأثناء إنزاله من السيارة بشارع الجلاء، دائرة القسم اكتشف تعرضه لواقعة نصب فقام بالاستغاثة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة بقرارها سالف الذكر.

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