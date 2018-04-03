القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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12:42 ص

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07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
الثقافة
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:38 ص

غدًا.. حفل ختام النسخة الخامسة لملتقى «لازم مسرح»

غدًا.. حفل ختام النسخة
نضال ممدوح
dostor.org/2115180

يشهد المعهد الفرنسي بالإسكندرية٬ في تمام السابعة من مساء غدًا الأربعاء٬ حفل ختام النسخة الخامسة٬ من ملتقى لازم مسرح٬ وذلك بعرض فني مع فرقة الميناء.

وتضم الفرقة 6 موسيقيين من مدينة الإسكندرية شغفهم هو حب الموسيقى والانتماء لمدينتهم وللميناء، وهذا المشروع الموسيقي الذي يعبر عنهم وعن كل مايدور في خيالهم الموسيقي ويشبه شوارع ومباني وبحر مدينتهم، حيث اختاروا الموسيقى العالمية للوصول إلى كل العالم ولإيمانهم بأن لهم بصمة وصوت مميز في كل نوع من أنواع الموسيقى، واكتشف معهم موسيقى العالم بنكهة الإسكندرية.

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