غدًا.. حفل ختام النسخة الخامسة لملتقى «لازم مسرح»

يشهد المعهد الفرنسي بالإسكندرية٬ في تمام السابعة من مساء غدًا الأربعاء٬ حفل ختام النسخة الخامسة٬ من ملتقى لازم مسرح٬ وذلك بعرض فني مع فرقة الميناء.



وتضم الفرقة 6 موسيقيين من مدينة الإسكندرية شغفهم هو حب الموسيقى والانتماء لمدينتهم وللميناء، وهذا المشروع الموسيقي الذي يعبر عنهم وعن كل مايدور في خيالهم الموسيقي ويشبه شوارع ومباني وبحر مدينتهم، حيث اختاروا الموسيقى العالمية للوصول إلى كل العالم ولإيمانهم بأن لهم بصمة وصوت مميز في كل نوع من أنواع الموسيقى، واكتشف معهم موسيقى العالم بنكهة الإسكندرية.

