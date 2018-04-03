الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:31 ص
اليوم.. عرض فيلم «كيف تعيش فى ألمانيا الغربية ؟» بمعهد جوتة
نضال ممدوح
dostor.org/2115179
يُنظم معهد جوتة الثقافى بالإسكندرية٬ عرضًا للفيلم الألمانى «كيف تعيش فى ألمانيا الغربية ؟» لـ هارون فاروقى، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.
ويصوّر هارون فاروقى (1944-2014) مشاهد طريفة تعكس الحياة كبروفة فى ألمانيا المعاصرة وقتها قبيل سقوط حائط برلين وبعد بداية سيطرة اقتصاد الخدمات على المجتمع والعالم.
والفيلم إنتاج 1990 ومدته 83 دقيقة ومترجم إلى الإنجليزية٬ ويعقب عرض الفيلم مناقشة حوله٬ يديرها علي حسين العدوي.