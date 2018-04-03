تجديد حبس المتهم بذبح أجنبية بصحراوى الصف

أمرت نيابة الصف، برئاسة المستشار محمد على حمودة، بتجديد حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، بتهمة ذبح خادمة أجنبية وإلقاء جثتها بالطريق الصحراوي بمركز الصف.



وأقر المتهم باعترافاته أمام النيابة العامة، أنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بينه وبين الضحية خلال الفترة الماضية، طالبته على إثرها الأخيرة بالزواج منه، موضحًا أنه استدرج الضحية داخل سيارة لنقل المنتجات المجمدة، وذبحها بسكين أعده لارتكاب الجريمة، وألقى جثتها بالطريق.



وانتقلت النيابة لإجراء معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، ومناظرة جثة القتيلة، وأسفرت المناظرة التي أجراها محمد حلمي، مدير نيابة الصف، أن المجني عليها في أواخر الأربعينيات من العمر، ومصابة بجرح ذبحي من الجهة اليمني للرقبة، ولا توجد بها أية إصابات أخرى، فأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان وتحديد أسباب الوفاة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مكان العثور على الجثة.



ودلت تحريات المباحث أن الجثة لسيدة تحمل الجنسية السريلانكية، وتعمل خادمة، ومصابة بجرح ذبحي بالرقبة، ولا توجد بها إصابات ظاهرية أخرى، وبإخطار اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وشكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث ترأسه العقيد محمد عبد الشكور، مفتش قطاع مباحث شرق الجيزة، والمقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث الصف؛ لكشف ملابسات الجريمة، وهُوية الجاني والدافع وراء ارتكابها.