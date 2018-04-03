القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب فى سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
حوادث
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:27 ص

ضبط 46 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة على الأسواق بالغربية

ضبط 46 مخالفة تموينية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2115177

شنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، حملة على الأسواق والمحلات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة، أمس الإثنين، من ضبط 46 مخالفة تموينية متنوعة من بينها سلع مغشوشة وفاسدة وتلاعب بالأسعار.

كان العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية، قد أخطر اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بتلقي إخطارًا من ضباط الإدارة بنتائج الحملة، والتي أسفرت عن ضبط 46 مخالفة متنوعة شملت مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع خبز مدعم وتجميع خبز بلدي مجفف، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وتلاعب في الأوزان.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وجارِ إخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ يوم

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ يومين

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ يومين

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

منذ أقل من شهر

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ أقل من شهر

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

الآن

بعد 3 أشهر زواج.. ربة منزل تشنق نفسها بسبب الخلافات الزوجية

وزير الثقافة تنعي أحمد خالد توفيق: فقدنا روائيًا عظيمًا

فيديوجراف.. «مصر تحتفل بفوز السيسي.. وتودع أحمد خالد توفيق» أبرز أخبار اليوم

سامي عبدالعزيز: كلمة السيسي عقب إعلان فوزه بالانتخابات «بديعة»

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

ألبومات الصور

مباراة الأهلى وطنطا

احتفالية مؤيدى الرئيس السيسى فى التجمع الخامس

مصر تنجو من «الانفجار الصيني» (صور)

احتفالات بفوز السيسي بولاية ثانية

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

كشكول

غدا.. توقيع أول اتفاقية توأمة بين جامعة عين شمس و أكبر مستشفى سرطان بجامعة فودان الصينية

إضاءة مبنى وزارة التعليم باللون الأزرق تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد

المصرية الدولية تعلن حاجتها لمعلمين في تخصصات مختلفة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بنات ثانوية قوص أول الصعيد بمسابقة أوائل الطلبة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

بالصور.. تونس تحتضن ملتقى " عليسة " لمبدعات العالم

حدث في مثل هذا اليوم

محامية عهد التميمي: ضابط إسرائيلي تحرش بها جنسيًا

الجامعة العربية تؤكد دعمها للمؤتمر الوطني الجامع في ليبيا

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مصر تحتفل بفوز السيسي.. وتودع أحمد خالد توفيق» أبرز أخبار اليوم

«مطار» يستعين بـ«كلب» لمطاردة الحيوانات وتقليل الحوادث.. (صور)

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك