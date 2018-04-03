ضبط 46 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة على الأسواق بالغربية

شنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، حملة على الأسواق والمحلات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة، أمس الإثنين، من ضبط 46 مخالفة تموينية متنوعة من بينها سلع مغشوشة وفاسدة وتلاعب بالأسعار.



كان العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية، قد أخطر اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بتلقي إخطارًا من ضباط الإدارة بنتائج الحملة، والتي أسفرت عن ضبط 46 مخالفة متنوعة شملت مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع خبز مدعم وتجميع خبز بلدي مجفف، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وتلاعب في الأوزان.



وتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وجارِ إخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام.