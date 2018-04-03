الخارجية السودانية تهنئ الرئيس السيسي بالفترة الرئاسية الثانية

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا تهنئ فيه مصر حكومة وشعبا على ممارسة الاستحقاق الدستوري، وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسة ثانية، بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الثلاثاء.



وجاء في البيان: تابعت وزارة الخارجية باهتمام كبير الانتخابات الرئاسية التى جرت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وحاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصرى.



وتود الوزارة أن تزف أصدق التهاني لفخامة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على ممارسته لهذا الاستحقاق الدستوري وتغتنم هذه المناسبة لتعبر للقيادة المصرية وللشعب المصري الشقيق عن أصدق تمنيات السودان حكومة وشعبا أن يسود الأمن والرخاء ربوع مصر كافة، وتؤكد استعداد السودان للمضي قدما في طريق تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبي وادي النيل.



وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قدم أمس، التهنئة للرئيس السيسي على فوزه فى الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن تمنيات الشعب السودانى لمصر وشعبها بالخير والازدهار، ومؤكدًا حرص السودان على استمرار علاقاتها القوية والراسخة مع مصر.