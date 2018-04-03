تحرير 1197 مخالفة مرورية متنوعة فى الغربية

شنت مديرية أمن الغربية حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أمس الإثنين، أسفرت عن تحرير وضبط 1197 مخالفة مرورية متنوعة، وكذلك تحصيل 58 ألفا و850 جنيها غرامات فورية.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أشرف موسى مدير إدارة المرور بالغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير وضبط 1197 مخالفة متنوعة شملت: "السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة".



وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص وتحصيل 58 ألفًا و850 جنيهًا غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ إخطار النيابات المختصة بذلك.