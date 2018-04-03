تنفيذ 1482 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بالغربية

قام ضباط مديرية أمن الغربية بحملة أمنية، أمس الإثنين، بنطاق دوائر مراكز وأقسام المحافظة لإعادة الانضباط الأمني وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام أسفرت عن تنفيذ 1482 حكمًا قضائيًا، وضبط 22 قطعة سلاح متنوعة.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية بنتائج الحملة التي أسفرت عن تنفيذ 1482 حكمًا قضائيًا شملت "جنح حبس وجنائي ومخالفات وغرامات" وضبط 22 قطعة سلاح "أبيض وناري" و15 قضية تجارة وتعاطي مخدرات و3 قضايا آداب عامة وقضية مصنفات فنية و2 قضية أموال عامة و19 قضية أحداث وقضية بلطجة و10 قضايا تلوث بيئي، و74 مخالفة سرقة تيار كهربائي.



كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 5 مسجلين خطر و31 مشتبهًا فيهم جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وجار إخطار النيابات المختصة بمراكز وأقسام المحافظة.