اليوم.. وزيرة التخطيط فى ضيافة المجلس الأعلى للثقافة

تحل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ضيفة على المجلس الأعلى للثقافة٬ وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حيث تعقد ندوة "البطالة.. وسوق العمل".



وتحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، تنظمها لجنة الاقتصاد بالمجلس، ويتحدث فيها الدكتورة هالة أبوعلم، أستاذة الاقتصاد والنائبة بالبرلمان ومقررة للجنة، وحسام فريد، رئيس لجنة التصنيع المحلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والرئيس السابق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، وشعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص.



