الأمم المتحدة تُشكك بصحة الاتهامات المغربية بشأن توغلات «البوليساريو»

شككت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، في صحة الاتهامات التي وجهها المغرب جبهة البوليساريو، بشأن قيامها "بتوغلات" في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية؛ حيث تتولى المنظمة الدولية مسؤولية مراقبة وقف اطلاق النار بين الطرفين.



وبحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، فإن المتحدث باسم الامم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال: «إن بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، ولم تلحظ أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية-الشرقية».



وأضاف: «أن مينورسو تتابع مراقبة الوضع من كثب».



وكانت الرباط أعلنت أمس الأول الأحد، أنها أخطرت مجلس الأمن الدولي بالتوغلات التي أسمتها "الشديدة الخطورة" لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية.

