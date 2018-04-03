القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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فن
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:57 ص

محمد حمدى ناعيًا أحمد خالد توفيق: رحيله خسارة لمصر والأمة العربية

محمد حمدى ناعيًا
إخاء شعراوى
dostor.org/2115166

نعي المخرج محمد حمدي الروائي والطبيب أحمد خالد توفيق الذي رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر يناهز 56 عاما.

وقال «حمدي»: رحيل الروائي الكبير أحمد خالد توفيق خسارة لمصر وللأمة العربية، فهو من أهم كتاب المصريين ويملك موهبة من الصعب أن نجد مثلها في يوم من الأيام، بالإضافة إلى أنه صاحب مدرسة أدبية خاصة به، فهو من أشهر كتاب أدب الرعب والفاتنازيا والخيال العلمي، فلن ننسى أعماله الأدبية التي تأثرنا بها، مثل سلسلة (ماوراء الطبيعة وسافاري ورواية يوتوبيا)، وغيرها من الأعمال التي لا تعد ولا تحصى.

وأضاف «حمدي» أنه كان له الحظ أن يقابله في إحدى المناسبات الفنية، فهو على الجانب الإنساني رجل عظيم وإنسان بكل ما تعني الكلمة، ويؤثر في أي شخص بالإيجاب، بمجرد أن يتحدث إليه.

ووجه «حمدي» التعازي لأسرة الكاتب الراحل الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق وللمصريين والأمة العربية، داعيا له بالرحمه وأن يتغمده الله برحمته ويدخله فسيح جناته.

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