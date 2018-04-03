اليوم.. عرض فيلم «بيت التوت» بمركز سيماتك

يُنظم مركز سيماتك٬ في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض الفيلم السوري اليمني" بيت التوت " للمخرجة سارة إسحق٬ وشارك في إنتاج الفيلم كل من، مصر، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة في ٢٠١٣.



ونشأت سارة في اليمن مع أب يمني وأم إسكتلندية؛ ثم قررت في سن السابعة عشر أن تنتقل لتعيش في اسكتلندا. بعد مرور عشرة أعوام -أي في عام ٢٠١١- وتعود سارة إلى اليمن إنسانة جديدة؛ مستعدة لمواجهة ماضيها، ولإعادة التواصل مع جذورها التي تركتها منذ زمن بعيد. وبعيدًا عن توقعاتها تمامًا، عادت سارة لتجد عائلتها وموطنها يشرفان على اندلاع ثورة.



ويقدم الفيلم نظرة نادرة تتأمل رد فعل أسرة يمنية تجاه التقلبات الأخيرة، مع تسجيل لما يشبه يوميات المخرجة لدى عودتها إلى جذورها، ويعد "بيت التوت" بمثابة مذكرات سارة إسحق الشخصية عن أسرتها وعن الثورة.