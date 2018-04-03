القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب فى سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
الثقافة
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:50 ص

اليوم.. عرض فيلم «بيت التوت» بمركز سيماتك

اليوم.. عرض فيلم
نضال ممدوح
dostor.org/2115165

يُنظم مركز سيماتك٬ في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض الفيلم السوري اليمني" بيت التوت " للمخرجة سارة إسحق٬ وشارك في إنتاج الفيلم كل من، مصر، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة في ٢٠١٣.

ونشأت سارة في اليمن مع أب يمني وأم إسكتلندية؛ ثم قررت في سن السابعة عشر أن تنتقل لتعيش في اسكتلندا. بعد مرور عشرة أعوام -أي في عام ٢٠١١- وتعود سارة إلى اليمن إنسانة جديدة؛ مستعدة لمواجهة ماضيها، ولإعادة التواصل مع جذورها التي تركتها منذ زمن بعيد. وبعيدًا عن توقعاتها تمامًا، عادت سارة لتجد عائلتها وموطنها يشرفان على اندلاع ثورة.

ويقدم الفيلم نظرة نادرة تتأمل رد فعل أسرة يمنية تجاه التقلبات الأخيرة، مع تسجيل لما يشبه يوميات المخرجة لدى عودتها إلى جذورها، ويعد "بيت التوت" بمثابة مذكرات سارة إسحق الشخصية عن أسرتها وعن الثورة.

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