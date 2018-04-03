اليوم.. محاضرة «ميدان فلسفة الأخلاق» بالأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، محاضرة بعنوان "رؤية جديدة لإعادة تنظيم ميدان فلسفة الأخلاق"، وذلك فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة المجلس بمقره فى ساحة دار الأوبرا.



يأتي ذلك تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، تنظمها لجنة الفلسفة بالمجلس، يقدم المحاضرة الدكتور فيصل بدير، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، ويحاضر فيها الدكتور عزت قرني، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس سابقًا ومقرر لجنة الفلسفة بالمجلس.