اليوم.. افتتاح معرض «وما بين الحاء والجيم» بقاعة أوبونتو

تشهد قاعة "أوبونتو"، حفل افتتاح معرضيها الجديدين٬ "عالم خاص جدًا" للفنانة أسماء جنيدي٬ ومعرض "وما بين الحاء والجيم" للفنان حكيم أبوكيلة٬ وذلك في تمام السابعة من مساء غدًا الأربعاء٬ ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء ٢٥ أبريل الجاري.



يُذكر أن أسماء جنيدي، شاركت في عددًا من دورات صالون الشباب إلى جانب إقامتها لمعرضين فرديين٬ ومشاركتها في مجموعة من المعارض الجماعية والورش المحلية والدولية.



أما الفنان حكيم أبو كيلة٬ فقد شارك في العديد من المعارض المحلية منها صالون الشباب، معرض الطلائع، وأجندة وأول مرة بمكتبة الإسكندرية، ومن المعارض الدولية صورة حول العالم بإيطاليا، ومهرجان الثورة العربية للفيلم القصير بليون – فرنسا، وله ثلاث معارض شخصية.