ترامب يأمل تجنب تبادل العقوبات التجارية مع الصين

قال بيتر نافارو، المستشار التجاري والصناعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدير المجلس القومي للتجارة في البيت الأبيض: «الإدارة الأمريكية تأمل تجنب تبادل العقوبات التجارية مع الصين لأنه سيؤدي فقط إلى دوامة من التصعيد».



جاء ذلك عبر أثير قناة (سي.ان.بي.سي) ردًا على طلب التعليق على رسوم الاستيراد التي فرضتها الصين، ردا على الرسوم التي فرضها ترامب على عدد من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.



وأوضح نافارو، أن ترامب مصمم على تصويب العلاقات التجارية مع الصين، وذلك لجعلها أكثر إنصافا بالنسبة للولايات المتحدة.



وفرضت الصين، أمس الإثنين، رسوما على 128 سلعة أمريكية مستوردة، كإجراءات مضادة على رسوم الاستيراد التي فرضتها واشنطن على الصلب والألومنيوم من الصين.