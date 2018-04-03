انتصار للسلطة الفلسطينية فى «قضية تعويض كبرى» بالمحكمة العليا الأمريكية

حققت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية نصرا قضائيا في المحكمة العليا الأمريكية، أمس الإثنين، إذ أيد قضاتها إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أمريكية ألزمت السلطة والمنظمة بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أمريكية، فيما يتصل بهجمات لنشطاء في إسرائيل.



وحسب رويترز، اليوم الثلاثاء، رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2016، كان ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي من الأمريكيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أمريكية.



وكانت أسر الضحايا سعت إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست وقائع إطلاق نار، وتفجير بين عامي 2002و 2004 في منطقة القدس.