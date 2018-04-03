اليوم.. حفل توقيع كتاب «غذاء القبطى» بالكتب خان

تُقيم مكتبة الكتب خان٬ لقاء لمناقشة وتوقيع كتاب "غذاء القبطي" تأليف شارل عقل٬ وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بمقر المكتبة في المعادي.



وتأتي أهمية الكتاب من بطل موضوعه وهو هنا ليس المطبخ المسيحي ولكنه المجتمع المسيحي، وهذه الأهمية تنبع من الرغبة الدائمة في التعرف على هذا المجتمع الذى يبدو منغلقًا على ذاته، والمجهول رغم انخراطه في المجتمع المصرى الكبير، هناك دائمًا حالة من الغموض، وهالة حول هذه الملايين التى تعيش بيننا ونعرف عنها الكثير ولكننا نعانى من إحساس مسيطر أن هناك الكثير أيضًا مما لا نعرفه.



وشارل عقل، يحاول فى الكتاب أن يفكك هذا المجتمع ويحكِ فى أسلوب ممتع وسرد بسيط، عنه بحيث يمنحك المعرفة المطلوبة ومعها المتعة الكبيرة.

